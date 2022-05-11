هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، مقارنة بتعاملات الأمس داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.328 جنيه للشراء و18.418 جنيه للشراء، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

دارت مستويات سعر الدولار على شاشات التداولات أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.50 جنيه، و18.31 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع عند مستويات 18.53 و 18.43 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما بينت شاشات التداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.34 جنيه، و18.40 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي ختام التداولات وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.32 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.32 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.