هبوط خفيف للبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

رجب عزالدين اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعي خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.42% إلى 13431 نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.26%، ليصل إلى 655 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع

رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعي خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.42% إلى 13431 نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.26%، ليصل إلى 655 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.28%، عند مستوى 1515 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.11%، عند مستوى 2086 نقطة، ليلحق بنظيره العشريني الذي هبط بنسبة 1.05% عند مستوى 12214 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 611 مليون جنيه، على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية، والأفراد المصريين، والعرب، والأجانب للبيع بصافي قيم تداولات 6.5 مليون جنيه و53.8 مليون جنيه، و3.9 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية، والأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 10.2مليون جنيه، و57.4 مليون جنيه على التوالي.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 77 سهمًا من إجمالى 184 سهمًا متداولًا، بينما هبط 74 وبقي 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعي ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وأشار المحللون إلى أن السوق تتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا، برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.

يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70″، بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100″، بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.







