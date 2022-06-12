هبوط حاد لمؤشرات الأسهم السعودية الأحد

ضربت موجة حادة من التراجعات أسهم السوق السعودية خلال جلسة تداولات اليوم الأحد، وفيما يبدو أن تراجعات الأسواق العالمية التي تعرضت لها “وول ستريت” قد انعكست على تعاملات تداول السعودي اليوم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكانت مؤشرات “وول ستريت” قد تعرضت لعاصفة من التراجعات أمس الأول الجمعة الماضي عقب بيانات تضخم كارثية دفعت المتداولين إلى هجرة الأصول عالية المخاطر والتوجه للملاذات كالذهب والدولار.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 2.7% أو 880 نقطة وانخفض ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا 415 نقطة أو 3.5% بينما تراجعستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9% و 117 نقطة.

هبوط “تداول”

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية “تداول” في حدود 1.8% أو ما يعادل 220 نقطة إلى مستويات 12380 نقطة، بتداولات لم تتجاوز الـ 3 مليارات ريال.

وانخفضت خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد أسعار 200 ورقة مالية بينما ارتفعت أسعار 10 ورقات فقط، فيما استقرت ورقتان على الإغلاق السابق دون تغير.

سقوط الجميع

وسقطت أغلب الأسهم الكبرى عدا اس تي سي وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، حيث ارتفع السهمان بنسبة 7% تقريبا وصولا إلى مستويات 107 ريال و 22 ريال على التوالي.

وتراجعت أسهم مصرف الراجحي 1.4% إلى 93 ريال، وانخفضت أسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية 3.4% إلى مستويات 148 ريال، وتراجعت أسهم مصرف الإنماء (TADAWUL:1150) 2.7%.

وتراجعت أسهم أسهم أرامكو 1.9% إلى مستويات دون الـ 40 ريال، وتراجعت أسهم السعودية للصناعات الأساسية1.8% إلى مستويات 111 ريال، وتراجعت أسهم شركة التعدين العربية السعودية والشركة السعودية للصادرات الصناعية 4.5% و 7% .

وانخفضت أسهم البنك الأهلي السعودي 1.3% و تراجعت أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 2.7% ونزلت أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 1.5%وتراجعت دار الأركان 1%