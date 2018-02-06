هبوط حاد للبورصة في افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط حاد لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.71 % عند مستوى14557 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.05% عند مستوى 833 نقطة حتى الساعة 11:00واختتمت البورصة المصرية تعام

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط حاد لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.71 % عند مستوى14557 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.05% عند مستوى 833 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى14962 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 859نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% عند مستوى 2051 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 0.61% عند مستوى 2660نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.74% عند مستوى 14620نقطة.