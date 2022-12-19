هبوط حاد لأسعار الغاز في أوروبا وسط ترقب اجتماع لوزراء الطاقة

شهدت أسعار الغاز الأوروبية والأمريكي هبوطا حادا خلال تعاملات اليوم الإثنين، فيما تترقب الأسواق قيام دول الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الإثنين في محاولة للاتفاق على حد أقصى لأسعار الغاز – وهي أحدث أفكارهم لترويض أزمة الطاقة في أوروبا، لكن الانقسام لا يزال يضرب وحدة التكتل الأوروبي.

هبوط الأسعار

هبطت أسعار الغاز الطبيعي اليوم الإثنين، بسوق العقود الفورية الأوروبية ليبلغ 36.1 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بنسبة انخفاض4% بحسب مؤشر TTF الهولندي

وفي المقابل تراجع الغاز الأمريكي بأكثر من 7% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين نزولا إلى مستويات قرب الـ 6.1 دولار بينما نزلت العقود الآجلة تسليم فبراير 2023 إلى مستويات دون الـ 6 دولار.

وكان الوزراء فشلوا الأسبوع الماضي في تسوية النزاع القائم بين دول الاتحاد بشأن تنفيذ اتخاذ موقف جماعي للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة

حث قادة الدول الأسبوع الماضي وزرائهم على الموافقة على الحد الأقصى يوم الاثنين، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على إجراء ناقشته الدول منذ شهور وعقدت اجتماعين طارئين بشأنه.

وهم يفكرون الآن في حل وسط جديد اقترحته جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.