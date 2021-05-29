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هبوط حاد في نصيب التأمين التكافلي من الأقساط المُحصلة وقفزة في التجاري (جراف)

إنخفض من 22.6 إلي 5.4% في شهر مارس ومن 17.7 إلي 8.4% في أول ثلاثة شهور
ماهر أبو الفضل 1:34 ص, الأحد, 30 مايو 21 1:34 ص, الأحد, 30 مايو 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

أصيب نصيب شركات التأمين التكافلي، بهبوط حاد في أقساطها المُحصلة علي مستوي السوق، خلال شهر مارس الماضي منفردًا، بالإضافة الي ما تم تحصيله في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس من العام الجاري، في مقابل، تصاعد حصة التأمين التجاري.

238 مليون جنيه نصيب التكافلي من أقساط سوق التأمين البالغة 4.4 مليار جنيه في مارس

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في شهر مارس الماضي منفردًا، ما يزيد علي 4.4 مليار جنيه ، بلغ نصيب شركات التأمين التكافلي منها 238 مليون جنيه فقط، فيما إستحوذت شركات التأمين التجارية علي باقي الرصيد المُحصل.

وبلغت معدلات النمو في أقساط التأمين التجاري، في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من 2020، ما نسبته 78.6% لتتجاوز 4.1 مليار جنيه، مقابل ما يزيد علي 2.3 مليار جنيه، خلال شهري المقارنة.

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65.2 % تراجعًا في أقساط التأمين التكافلي خلال شهر واحد

وفي المقابل، تراجعت معدلات تحصيل الأقساط بشركات التامين التكافلي، بنسبة ضخمة في مارس 2021، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2020، بنسبة بلغت 65.2%، لتصل الي 238 مليون جنيه، مقابل 684.4 مليون جنيه، خلال شهري المقارنة.

في سياق متصل، بلغ رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في الفترة من أول يناير حتي مارس 2021 ، ما يزيد علي 12 مليار جنيه ، بلغ نصيب شركات التأمين التكافلي منها مليار جنيه فقط، فيما إستحوذت شركات التأمين التجارية علي باقي الرصيد المُحصل والذي يزيد علي 11 مليار جنيه.

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41.9 % نسبة النمو في أقساط شركات التأمين التجاري المُحصلة في أول ثلاثة شهور من 2021

وبلغت معدلات النمو في أقساط التأمين التجاري، في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2020، ما نسبته 41.9% لتتجاوز 11 مليار جنيه، مقابل ما يلامس 7.8 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

وفي المقابل، تراجعت معدلات تحصيل الأقساط بشركات التامين التكافلي، بنسبة بلغت 39.8% في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس 2021، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2020، لتصل الي مليار جنيه ، مقابل 1.7 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من الأقساط المُحصلة في شهر مارس 2021.

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الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من الأقساط المُحصلة في شهر مارس 2020.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من الأقساط المُحصلة خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس 2021.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من الأقساط المُحصلة خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس 2020.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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