هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية

رويترز قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطًا حادًّا، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير. وانخفضت مخزونات الخام 6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، مقابل…

رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطًا حادًّا، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.





وانخفضت مخزونات الخام 6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، مقابل توقعات محللين لانخفاض قدره 756 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.5 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام 145 ألف برميل يوميًّا مع انخفاض معدلات التشغيل 0.5 نقطة مئوية، بحسب بيانات الإدارة.

وزادت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.6 مليون برميل، مقابل توقعات بهبوط قدره 1.8 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 706 آلاف برميل إلى 5.23 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي.

وتعافت أسعار عقود النفط من خسائرها عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، واتجهت للصعود.