هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يخسر 110 جنيها

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022 الهبوط الحاد في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، وسط استمرار التذبذب في سعر الجرام عيار 21 في السوق المحلي لجني الارباح التي حققها المعدن الاصفر بالتزامن مع هبوط اوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية للمعادن .

وهبط سعر الذهب عيار 21 حوالي 110 جنيها خلال التداولات الآن ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1610 جنيها، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 1720 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب والدولار

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1840 جنيها)

وتراجع مجددا سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل قوى ، ليسجل 1840 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1610 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوط حاد نتيجة زيادة حركة البيع وتذبذب التعاملات ليبلغ 1610 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1375 جنيهًا)

وتراجع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1375 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاعلى مصنعية

سعر الجنيه الذهب اليوم (12880 جنيه)

وهبط بشكل متواصل بقوة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 12880 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 57224 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وانخفض سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.840 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1782 دولار.