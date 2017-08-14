هبوط حاد فى عائد أدوات الدين الحكومى

❐ فائدة سندات الخزانة تتراجع لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

❐ «المالية» تقترض 39.1 مليار جنيه عبر الأذون بزيادة 8.1 مليار عن المطلوب .. وتعتزم طرح عطاءات بقيمة 31.5 مليار الأسبوع الجارى

❐ «المركزى» يسحب سيولة بقيمة 50 مليار جنيه عبر مزاد الودائع متغيرة العائد

❐ مؤشر المال IR يتراجع ويسجل %19.22 مقابل %20.86

هبة محمد

ساهم إقبال العملاء الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية، فى هبوط حاد لعائد تلك الأدوات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بنسب تراوحت بين 160 و270 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1).

انعكس ذلك بصورة واضحة على مؤشر المال IR، الذى يقيس متوسط عائد أدوات الدين قصيرة الأجل ليتراجع إلى %19.22، مقابل %20.86 سجلها فى طروحات الأسبوع قبل الماضى، ويطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أذون الخزانة يومى الأحد والخميس من كل أسبوع، بجانب مزادات السندات الحكومية التى يدشنها يوم الإثنين.

كشف «المركزي» أن متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 91 و273 يوماً انخفض ليلامس أدنى مستوى منذ مطلع مارس الماضى، فيما سجل متوسط العائد على أذون أجل 182 و364 يوماً، أقل مستوى منذ منتصف مايو الماضى.

وهبط متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 270 نقطة أساس، ليصل إلى %18.878، وانخفضت أعلى فائدة على العطاء بنحو 299 نقطة أساس، محققة %18.251، وتراجع أدنى عائد 254 نقطة إلى %19.1، وعرضت البنوك سيولة بقيمة 23.3 مليار جنيه من خلال 237 طلباً، قبلت وزارة المالية منها 75 عرضاً بقيمة 10.5 مليار جنيه، بزيادة 2.3 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة، البالغة 8.2 مليار جنيه.

انخفض متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً، 235 نقطة إلى %19.348، وغطت البنوك العطاء 3.9 مرة بأكثر من 32 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 2.8 مليار جنيه، عن القيمة المطلوبة، البالغة 8.2 مليار جنيه.

كما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوماً، 163 نقطة أساس إلى %19.131، وانخفض أدنى عائد 190 نقطة إلى %18.298، وهبط أعلى عائد 153 نقطة إلى %19.389، وغطت البنوك العطاء 2.1 مرة، بقيمة 15.5 مليار جنيه عبر 270 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 8.8 مليار جنيه، من خلال 153 عرضاً بزيادة 1.5 مليار جنيه عن القيمة المستهدف قبولها عند 7.250 مليار جنيه.

خسر متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 160 نقطة أساس، محققاً %19.574، بعد قيام البنوك بتقديم سيولة بقيمة 18.2 مليار جنيه، بواقع 2.5 مرة قيمة العطاء، فيما حصلت وزارة المالية على 8.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها بنحو 7.250 مليار جنيه.

قبلت وزارة المالية 39.1 مليار جنيه عبر أذون الخزانة الحكومية، بزيادة 8.1 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة عن بداية العطاء بنحو 31 مليار جنيه.

على صعيد سندات الخزانة الحكومية هبط العائد على أجل 3 سنوات بمعدل 183 نقطة أساس، ليسجل %16.813 مقتربا بذلك من أدنى مستوى له فى 3 أشهر، وغطت البنوك العطاء بنسبة 4.3 مرة بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر 118 طلباً، قبلت منها وزارة المالية 13 عرضاً بقيمة مليار جنيه.

كما انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات، بنحو 184 نقطة أساس ليهبط إلى مستوى %16.75، وبلغت معدلات التغطية على العطاء 3 مرات، بواقع 2.2 مليار جنيه عبر 63 طلباً، وافقت وزارة المالية على عرضاً واحداً فقط بقيمة 750 مليون جنيه.

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه آجال 91، 182، 266، و357 يوماً، وسندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه آجال 5 و10 سنوات.

فى سياق أخر، هبط متوسط العائد على العطاء الدورى للودائع ذات العائد المتغير 207 نقطة أساس، ليصل إلى %20.133، من خلال العطاء الذى دشنه البنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يوماً.

وقدمت البنوك 80 عرضاً بقيمة 56.5 مليار جنيه، قبل منها البنك المركزى 56 طلباً بواقع 50 مليار جنيه، مقابل 59 طلباً بقيمة 48.6 مليار جنيه للعطاء السابق، حصل منها «المركزي» على 13 عرضاً بقيمة 30 مليار جنيه.

كما طرح البنك المركزى العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليار جنيه، لأجل 7 أيام، فيما قدمت البنوك 28.360 مليار جنيه عبر 16 طلباً، قبل منها المركزى 10 مليار فقط، بفائدة %19.25.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.