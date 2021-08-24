هبوط حاد فى أقساط التأمين التكافلى خلال النصف الأول وارتفاع كبير فى تعويضاته (جراف)

وعلى الجانب الآخر ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التكافلى بنسبة 57.1% لتبلغ قيمتها 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2021

شهدت أقساط التأمين التكافلى هبوطا عنيفا خلال النصف الأول من عام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة انخفاض 35%، فيما ارتفعت أقساط التأمين التجارى بنسبة 47.3% لتبلغ قيمتها 22.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

مؤشرات التأمين التكافلى والتجارى خلال النصف الأول

وبلغ إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 حوالى 24.5 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 32.4%، وذلك وفقا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط التأمين التجارى فى النصف الأول من 2021 مقابل النصف الأول من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

وتعريف شركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة لممارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.

الجراف التالى يبين تطور أقساط التكافل فى النصف الأول من 2021 مقابل النصف الأول من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

الجراف التالى يوضح تطور إجمالى الأقساط فى النصف الأول من 2021 مقابل النصف الأأول من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

وذلك من خلال تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أوحصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات التأمين التجارى خلال النصف الأول من 2021 مقابل النصف الأأول من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه). </iframe </iframe

تطور التعويضات خلال النصف الأول

وعلى الجانب الآخر ارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التكافلى بنسبة 57.1% لتبلغ قيمتها 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 مقارنة بـ 756.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الجراف التالى يبين تطور تعويضات التكافل فى النصف الأول من 2021 مقابل النصف الأول من 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

الجراف التالى يوضح تطور إجمالى التعويضات فى النصف الأول من 2021 مقابل النصف الأول من 2020 (المبلغ بالمليار جينه).

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وسددت شركات التأمين التجارى 10 مليارات جنيه تعويضات خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2020 وبنسبة ارتفاع 13.9% ، فيما سدد قطاع التأمين ككل 11.2 مليار جنيه تعويضات خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2020 وبنسبة ارتفاع 17.3% .

الجراف التالى يبين تطور معدلات نمو التجارى والتكافل خلال النصف الأول من 2021 مقابل النصف الأول من 2020 (النسبة مئوية ).