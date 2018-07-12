هبوط جميع البورصات لانخفاض أسعار البترول

خالد بدر الدينهوتت مؤشرات جميع البورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة مع انخفاض أسعار البترول فى البورصات العالمية بأكثر من 6 دولارات أو ما يعادل 7% لتنزل أسعار مزيج برنت القياسى إلى حوالى 73.8 دولار للبرميل، وحوالى 69.9 دولار لبرميل تكساس الأمريكى.ذك

خالد بدر الدين





هوتت مؤشرات جميع البورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة مع انخفاض أسعار البترول فى البورصات العالمية بأكثر من 6 دولارات أو ما يعادل 7% لتنزل أسعار مزيج برنت القياسى إلى حوالى 73.8 دولار للبرميل، وحوالى 69.9 دولار لبرميل تكساس الأمريكى.

ذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول تراجعت منذ وقت متأخر أمس بسبب تفاقم التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن هدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على منتجات صينية بأكثر من 200 مليار دولار.

وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4% لينزل إلى حوالى 9319 نقطة؛ بسبب تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني 1.6%، ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.6% لينخفض إلى حوالى 5334 نقطة.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليرتد إلى 8362 نقطة مع انخفاض 96 من 179 سهمًا تم تداولها.

وهبط سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول، 2.3%، وانخفض سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري 2.2%، كما تراجع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات، 0.5%.

وخسر أيضًا مؤشر سوق مال دبى العام نفس النسبة ليسجل حوالى 2884 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة دبي للاستثمار 2.9%.

جاء فى تقرير لوكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فقَد حوالى 0.3% لينخفض إلى 15901 نقطة مع انخفاض سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.9%، وهبوط سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.1% وبعد أن هبط هذا المؤشر خلال الأسبوع الماضى بحوالى 1.4%، بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليصل إلى حوالى 4441 نقطة.

وانخفض مؤشرا سوق مال أبو ظبى العام وبورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت حوالى 5 نقاط للأولى، ونقطتين فقط للثانية ليستقرا عند 4692 نقطة و1345 نقطة على الترتيب.