بورصة وشركات

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة وشبه ثبات لرأس المال السوقي بالربع الأول

رأس المال السوقي يفقد مليار جنيه فقط
منى عبدالباري 1:19 ص, الخميس, 1 أبريل 21 1:19 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5% و 8%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا هامشيا، بنسبة 0.15%.

رأس المال السوقي يفقد مليار جنيه فقط

وكان المؤشر الثلاثيني الأقل تراجعا بنحو 3%، مغلقا عند 10568 نقطة، فيما فقد المؤشر السبعيني للأفراد 8.2%، مغلقا عند 1969 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 6%، مغلقا عند 2910 نقطة.

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وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.15%، فاقدا ما قيمته مليار جنيه، ليغلق عند 649.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 650.9 مليار جنيه، بداية الربع الأول.

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بقلم منى عبدالباري

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