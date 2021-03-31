هبوط جماعي لمؤشرات البورصة وشبه ثبات لرأس المال السوقي بالربع الأول

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5% و 8%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا هامشيا، بنسبة 0.15%.

رأس المال السوقي يفقد مليار جنيه فقط

وكان المؤشر الثلاثيني الأقل تراجعا بنحو 3%، مغلقا عند 10568 نقطة، فيما فقد المؤشر السبعيني للأفراد 8.2%، مغلقا عند 1969 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 6%، مغلقا عند 2910 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.15%، فاقدا ما قيمته مليار جنيه، ليغلق عند 649.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 650.9 مليار جنيه، بداية الربع الأول.