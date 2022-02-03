بورصة وشركات

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب.
مصطفى طلعت 3:17 م, الخميس, 3 فبراير 22 3:17 م, الخميس, 3 فبراير 22

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اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعي بضغط بيعي للمستثمرين العرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 11638 نقطة، و مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.05% إلى 2163 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% إلى 3193 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها،وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

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وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.76% عند مستوى 11691 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.57% ليسجل 2164 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.87% إلى 3198 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 75 أسهم من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 50، وبقي 66 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين بحجم تداولات 782 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات ضعيفة بلغت 647 مليون جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وقيم تداولات ضعيفة بلغت 445 مليون جنيه على الأسهم.

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وتوقع خبراء تحليل فنى في وقت سابق أن تشهد البورصة تحركات عرضية هذا الأسبوع في ظل ضعف السيولة، وغياب المحفزات، وتحركات بيعية للمستثمرين الأجانب.

وقال المحللون إن البورصة شهدت الأسبوع الماضي حركة تصحيحية نتيجة المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة بيع قوية من المستثمرين العرب والأجانب.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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