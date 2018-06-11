هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.37% عند مستوى 15921 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 795 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع ن

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.37% عند مستوى 15921 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 795 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95% عند مستوى 2037 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.79% عند مستوى 2674 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.28% عند مستوى 15899 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط مليار جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 50.4 مليون جنيه و3.7 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه و6.6 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 59.6 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 50 سهمًا من إجمالى 177 سهماً متداولاً، بينما هبط 75 وبقى 52 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38 % عند مستوى 16142 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 800 نقطة.