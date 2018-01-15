هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15127 نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 837 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100&r

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15127 نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 837 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.70% عند مستوى 1994نقطة،بينما هبط «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.71% عند مستوى 2673 نقطة، وكذلك هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.81% عند مستوى 14748نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 366.1 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 43.7 مليون جنيه و85.7مليون جنيه و41 جنيه و8.2 مليون جنيه و228.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 47 سهم من إجمالى 188 سهما متداولا،بينما هبط 104 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15254نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 843 نقطة.