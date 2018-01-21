هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمؤسسات المصرية والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 15339 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% عند مستوى 848 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100&

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمؤسسات المصرية والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 15339 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% عند مستوى 848 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% عند مستوى 2023 نقطة، وكذلك «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.63% عند مستوى 2727 نقطة، بينما هبط نظيره العشريني بنسبة 0.47% عند مستوى 15029نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع بصافي قيم تداولات قدرها 110.6 مليون جنيه و31.5 مليون جنيه و18.3 مليون جنيه التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 95.4 مليون جنيه و2.8 مليون جنيه و 62.1 مليون جنيه التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 52 سهما من إجمالى 186سهما متداولا، بينما هبط 108 وبقى 26 دون تغير.