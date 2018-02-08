هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

رجب عز الديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى14921 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66% عند مستوى 848 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسب

رجب عز الدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى14921 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66% عند مستوى 848 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61% عند مستوى 2025 نقطة، وهبط «EGX50» بنسبة 0.20% عند مستوى 2647نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.71% عند مستوى 14704نقطة.

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للبيع بقيم تداولات قدرها 24.3 مليون جنيه و55.1 مليون جنيه و5.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 59 ألف جنيه و54.7 مليون جنيه و29.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 57 سهمًا من إجمالى 179 سهما متداولا، بينما هبط 95 وبقى 27 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود قوى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.17 % عند مستوى15037 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.85% عند مستوى 854 نقطة.