هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.44% عند مستوى 16860نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 847نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا ب

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.44% عند مستوى 16860نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 847نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% عند مستوى 2159 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.62% عند مستوى 2865 نقطة، في حين هبط نظيره العشريني بنسبة 1.85% عند مستوى 17029 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 968 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب و المؤسسات العربية الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 19 مليون جنيه و76.3 مليون جنيه و38.1 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية و الأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 27.6 مليون جنيه 103.9 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالي.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 26 سهم من إجمالى 176سهما متداولا،بينما هبط 120 وبقى 30 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها باستثناء المؤشر السبعينيى وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب ، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.28% عند مستوى 17005نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 852 نقطة.