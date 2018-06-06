هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصربين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64 % عند مستوى 15919 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.87% عند مستوى 803 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100&raq

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصربين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64 % عند مستوى 15919 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.87% عند مستوى 803 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.46% عند مستوى 2054 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.84% عند مستوى 2685 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.34% عند مستوى 15836 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 833 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والاجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 76.5 مليون جنيه ومليون جنيه و10 ملايين جنيه و1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 3.5 مليون جنيه و4 ملايين جنيه و80.5 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه على التوالي.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 14 سهما من إجمالي 181 سهما متداولا، بينما هبط 181 وبقي 28 دون تغيير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.33 % عند مستوى 16022نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.57% عند مستوى 818 نقطة.