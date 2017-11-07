هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11% عند مستوى 14057 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 771 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% عند 1744 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.64% عند مستوى 2460 نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.13% عند مستوى 13330 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 18.2 مليون جنيه، و20.2 مليون جنيه، و1.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات 19.5 مليون جنيه، و2.6 مليون جنيه، و18.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 54 سهمًا من إجمالى 190 سهمًا متداولاً، بينما هبط 116 وبقى 20 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الإثنين- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.78% عند مستوى 14072 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13 % عند مستوى 775 نقطة.

