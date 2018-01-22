هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام الإثنين 22 يناير

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.63 % عند مستوى 15243 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 838 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطا

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.63 % عند مستوى 15243 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 838 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% عند مستوى 2012 نقطة،وكذلك «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.66% عند مستوى 2708 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.31% عند مستوى 14982نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 32.1 مليون جنيه و52 مليون جنيه و6.9 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية و الأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 2.4 مليون جنيه و31.8 مليون جنيه و56.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 35 سهم من إجمالى 181سهما متداولا،بينما هبط 119 وبقى 27 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46 % عند مستوى 15339 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% عند مستوى 848 نقطة .