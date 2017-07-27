هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام الأسبوع

رجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس (نهاية الأسبوع) على هبوط جماعي لمؤشراتها. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.36% عند مستوى 13609نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 700 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع

رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس (نهاية الأسبوع) على هبوط جماعي لمؤشراتها.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.36% عند مستوى 13609نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 700 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.27% عند مستوى 1595 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة0.57% عند مستوى 2108 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.95% عند مستوى 12114 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 701 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات 60.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16.6 مليون جنيه و 14.1 مليون جنيه و23.1 مليون جنيه و610 جنيه 6.6 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 56 سهم من إجمالى 179 سهما متداولا،بينما هبط 101 وبقى 22 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.

