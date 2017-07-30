هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في الختام

رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.95% عند مستوى 13480نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% ليصل إلى 700 نقطة، كما هبط المؤشر EGX100 الأوسع بنسبة 0.28% عند مستوى 1591 نقطة، وهبط نظيره EGX50 متساو الأوزان بنسبة 0.84% عند مستوى 2090 نقطة ليلحق بنظيره العشريني الذي هبط بنسبة 1.23% عند مستوى 11965 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 596مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والاجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات 35.2 مليون جنيه و90 ألف جنيه و2.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 31.3مليون جنيه و 6.2 مليون جنيه و71 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 44 سهم من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 111وبقى 30 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس نهاية الاسبوع على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات الأجانب والعرب .

