هبوط جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي وسط ضغوط بيعية من المستثمرين المحليين (جراف)

وتراجعات لرأس المال السوقي

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي وسط ضغوط بيعية من المستثمرين المحليين (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:14 ص, السبت, 7 أكتوبر 23

سجلت البورصة المصرية هبوطا جماعيا لمؤشراتها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية قوية للمستثمرين المحليين، وخسائر لرأس المال السوقي.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 1.49%، مغلقا عند 19873 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.31%، مغلقا عند 3735 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.71%، مغلقا عند 5546 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي بـ1.5%، بما قيمته 21 مليار جنيه، مغلقا عند 1.353 مليار جنيه. وسجلت التداولات 187.7 مليار جنيه، عبر 303 ألف عملية منفذة، حيث استحوذت السندات على 95.56% من التداولات، بينما كان نصيب الأسهم 4.44%.

شهدت البورصة المصرية بتعاملات الأسبوع الماضي اتجاها بيعيا قويا للمستثمرون المحليون بقيمة 979.1 مليون جنيه، مع اقتناصهم 83.9% من التعاملات.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 723.8 مليون جنيه، بحصة 8.4% من التعاملات، و255.3 مليون جنيه، بنسبة 7.7% من التعاملات.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:14 ص, السبت, 7 أكتوبر 23