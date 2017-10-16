هبوط جماعي للبورصة في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعي، وسط ضغوط بيعية طفيفة للمستثمرين العرب والأجانب.وبمرور نصف ساعة على التداولات، هبط المؤشر الرئيسي “egx30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13883 نقطة، كما إنخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.10% إلى 820

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعي، وسط ضغوط بيعية طفيفة للمستثمرين العرب والأجانب.

وبمرور نصف ساعة على التداولات، هبط المؤشر الرئيسي “egx30″ بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13883 نقطة، كما إنخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.10% إلى 820 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% إلى 1816 نقطة.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على صعود جماعي، إذ صعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.10% عند مستوى 13905نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.60% عند مستوى 820 نقطة، كما صعد مؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% عند مستوى 1818 نقطة.