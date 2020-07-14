هبوط جماعي للبورصة .. تعرف على حركة المؤشرات اليوم الثلاثاء (جراف)

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر EGX30 الرئيسى بنسبة 1.22% إلى 10873 نقطة، ومؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.89% إلى 1520 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع تطاقاً بنسبة 1.84% عند 2341 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 875 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 26 من إجمالى 176، بينما هبط 130، وبقي 20 دون تغيير.

وأغلقت البورصة جلسة أمس الإثنين على أداء متأرجح بين مؤشراتها الرئيسية، وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب.

وكانت البورصة قد أغلقت جلسة أمس الأول الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها الرئيسية، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب.

ويتوقع خبراء سوق المال أن تواصل البورصة الصعود خلال الأسبوع الحالي، لتتجه نحو مستويات 11300 نقطة، مع اتجاه انتقائى إيجابى لحزمة من أسهم العقارات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتحرك فى نطاق 10850 إلى 11250 نقطة خلال الأسبوع الحالى.

ورجح «عامر» مستويات الشراء لحزمة من الأسهم القيادية، أبرزها البنك التجارى الدولى عند 63.70 جنيه، وحدد له سعرًا مستهدفًا عند 68.40 جنيه، مقارنة بإغلاق 66.3 جنيه.

كما أوصى عامر بشراء المصرية للاتصالات عند مستوى 13.55 جنيه، وبسعر مستهدف عند 14.80 جنيه.