هبوط جماعي في مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 15785 نقطة،كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.18% عند مستوى 775 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 15785 نقطة،كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.18% عند مستوى 775 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.83 % عند مستوى 1977 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.79% عند مستوى 2641 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.58% عند مستوى 15701نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.7 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 805.4 مليون جنيه و26.7 مليون جنيه و184 ألف جنيه على التوالى ،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والاجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 34.7 مليون جنيه و793.7 مليون جنيه و 3.8 مليون جنيه على التوالى .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 50 سهم من إجمالى 181 سهما متداولا،بينما هبط 95 وبقى 36 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.77% عند مستوى 15839 نقطة،كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.94% عند مستوى 784 نقطة.