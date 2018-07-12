هبوط جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» عقب مكاسب النصف الأول

إعداد - أحمد على:ضرب التراجع قيم وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات أول أسبوع فى النصف الثانى من عام 2018 الجارى، إذ هبطت جميع صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها عدا فئة «النقدية» التى تتميز بعدم التأثر بهبوط البورصة نظرًا لارتباطها بالاستثمار فى أدوات الدين والدخل الثابت.يُذك



إعداد – أحمد على:



ضرب التراجع قيم وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات أول أسبوع فى النصف الثانى من عام 2018 الجارى، إذ هبطت جميع صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها عدا فئة «النقدية» التى تتميز بعدم التأثر بهبوط البورصة نظرًا لارتباطها بالاستثمار فى أدوات الدين والدخل الثابت.

يُذكر أن صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها قد نجحت فى تحقيق مكاسب وعوائد استثمارية جيدة فى النصف الأول من عام 2018 الجارى، سجلت ذروتها فى فئة الأسهم بنسبة %22.05.

وكان صندوق «استثمار التجارى الدولى» بفئة «الأسهم» أكثر الهابطين خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %3.15 بقيمة 221.14 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة تراجع قدرها %2.57 بقيمة 369.44 جنيه للوثيقة.

وشهدت السوق الأسبوع المنقضى تراجعات جماعية لمؤشراتها للأسبوع الثالث على التوالى، وسط خسائر رأسمالية قيمتها 12 مليار جنيه، واتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات.

وسجل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 تراجعا أسبوعيا بنحو %1.4 مغلقا عند مستوى 16125 نقطة، كما تراجع نظيره الدولارى بواقع %1.35 منهيا تعاملاته عند مستوى 2060 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ما نسبته %0.55 لينهى تعاملاته الأسبوعية عند 800 نققطة، وتراجع أيضًا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %1.34 عند مستوى 2035 نقطة.

وكان نصيب المؤسسات من التعاملات %38.69 من التعاملات بصافى بيع 243.99 مليون جنيه، والأفراد %61.31 من التعاملات بعد استبعاد الصفقات.

وكانت تعاملات المصريين %76.52 من التداولات بينما كان نصيب الأجانب والعرب %17.85 و%5.62 على التوالى، متجهين للبيع بصافى 266.69 مليون جنيه، و4.63 مليون جنيه على الترتيب.

وخسر رأس المال السوقى 12 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 899 مليارا، مقارنة ـنحو 911 مليار جنيه الأسبوع السابق.



«المتوازنة» تتراجع و«مصر الخير» أقل المتآثرين



حولت صناديق فئة المتوازنة دفتها نحو الهبوط الجماعى لأول مرة منذ أكثر من 4 أسابيع، إذ جاء صندوق مصر الخير المتوازن كأقل الهابطين بنسبة تراجع %0.35 بقيمة 24.87 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع بنسبة هبوط %0.61 بقيمة 249.40 جنيه للوثيقة، ثالثًا بنسبة تراجع %0.89 بقيمة 260.21 جنيه لوثيقة صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى».

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» فى المركز الرابع بنسبة هبوط %1.12 بقيمة 13.66 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.21 بقيمة 222.36 جنيه للوثيقة. وسادسًا سجل صندوق البنك الأهلى الأول حضوره بنسبة تراجع %1.29 بقيمة 43.58 جنيه، وسابعًا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %1.62 بقيمة 332.85 جنيه. وأخيرًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة تراجع قدرها 2.27% بقيمة 190.22 جنيه.



هزة قوية فى «الأسهم»



عاودت فئة صناديق الأسهم لحالة الهبوط الجماعى للمرة الأولى منذ أسابيع، عقب تحقيقها لمكاسب قوية فى النصف الأول من العام الجارى، بلغ حدها الأقصى %22.

وجاء صندوق بلتون للأسهم المتداولة «INSIGHT» كأقل الهابطين فى فئة الأسهم بنسبة تراجع قدرها %0.58 بقيمة 6.39 جنيه للوثيقة، فيما حل ثانيًا صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة هبوط فى قيمة وثيقته بلغت %0.66 لتسجل 152.58 جنيه.

وفى المركز الثالث حل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة تراجع %1.08 وبقيمة 281.4 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بنسبة %1.25 بقيمة 150.11 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق فاروس بنسبة تراجع قدرها %1.34 بقيمة 140.87 جنيه للوثيقة.



«الأهلى الرابع» فى صدارة ارتفاع «النقدية» الجماعي



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق البنك الأهلى الرابع ارتفاعات فئة «النقدية» بنسبة صعود %0.32 وبقيمة 260.63 جنيه للوثيقة، تلاه فى الصدارة بنسبة %0.23 عدد من الصناديق أبرزها صندوق التجارى الدولى «أصول» وصندوق بنك بلوم مصر النقدى وصندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» وصندوق بنك SAIB النقدى، وصندوق بنك HSBC وصندوق بنك التعمير والإسكان «موارد».

وجاء فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %0.22 كل من صندوق بنك بلوم مصر وصندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، وصندوق مصر للتأمين وصندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» وصندوق بنك الإسكندرية النقدى وبنك قطر الأهلى «ثمار» وصندوق بنك عوده النقدى.

وعلى مستوى الدخل الثابت، تصدر صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة صعود %0.27 بقيمة 171.98 جنيه، تلاه ارتفاع وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.24 بقيمة 215.93 جنيه، تلاه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة صعود %0.20 بقيمة 175.45جنيه، ورابعًا صندوق بنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.16 بقيمة 18.92 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة 0.02 % بقيمة 1507.91 جنيه.

«نعيم مصر» أقل «الإسلامية» آفولاً



تحولت فئة الصناديق الإسلامية للهبوط الجماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وجاء صندوق نعيم مصر أقل الهابطين بقيمة 225.66 جنيه للوثيقة، بنسبة تراجع %0.53.

وفى المركز الثانى حل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة هبوط %0.53 بقيمة 87.58 جنيه، وثالثًا حل صندوق فيصل الإسلامى بنسبة تراجع %0.73 بقيمة 144.7 جنيه للوثيقة.

ورابعًا جاء صندوق «سنابل» بنسبة هبوط %1.41 بقيمة 174.32 جنيه وخامسًا حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة تراجع %1.50 بقيمة 134.81 جنيه للوثيقة.



«تحديد الأصول» تتقهقر وثبات نسبى للعملة الأجنبية



هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %2.16 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 790.43جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.10 بقيمة 207.968 جنيه للوثيقة.

وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ثباتًا نسبيا، إذ استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى اليورو عند مستوى 10.960 يورو، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى بنسبة طفيفة %0.03 11.530 دولار.