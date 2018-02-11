هبوط جماعى لمؤشرات البورصة.. والثلاثيني يفقد 0.62%

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 14828 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 843 نقطة، وكذا المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً ب

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 14828 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 843 نقطة، وكذا المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 0.59% عند مستوى 2013 نقطة، و«EGX50» بنسبة 0.96% عند مستوى 2622 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.86% عند مستوى 14577 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 803 ملايين جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 16.7 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه و4.1 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 1.1 مليون جنيه، و1.4 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه و23.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 38 سهمًا من إجمالى 178 سهمًا متداولًا، بينما هبط 112 وبقى 28 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77 % عند مستوى 14921 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66% عند مستوى 848 نقطة.