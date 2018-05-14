هبوط جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.16 % عند مستوى 16984نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89% عند مستوى 847نقطة، كما هبط…

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.16 % عند مستوى 16984نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.89% عند مستوى 847نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% عند مستوى 2186 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.41% عند مستوى 2899نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.57% عند مستوى 17227نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.4 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 52.1مليون جنيه و14.9مليون جنيه و9.7 مليون جنيه و150.3 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 223 مليون جنيه و4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 41 سهما من إجمالى 185سهما متداولا، بينما هبط 109 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 17184نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 855 نقطة.