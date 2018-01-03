هبوط جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 1.26% عند مستوى 14833 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 834 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.39% عند مستوى 1974نقطة، وارتفع الخمسينى 0.41% عند مستوى 2583 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد 0.96% عند مستوى 14612 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 887 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 51.3 مليون جنيه و3.8 مليون و5.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 21.2 مليون جنيه و 37.2 مليون و 2.6 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث ارتفع 61 سهما من إجمالى 183 متداولا، بينما هبط 76 سهما وبقى 46 دون تغير.



واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية، حيث صعد egx30 بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 15023 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 0.93% عند 835 نقطة.