هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية. وهبط egx30 بـ0.45% عند 13680 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 750 نقطة، كما تراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.58% عند 1705 نقاط، ونظيره ا



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وهبط egx30 بـ0.45% عند 13680 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 750 نقطة، كما تراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.58% عند 1705 نقاط، ونظيره الخمسينى بنحو 1.26% عند 2381 نقطة، وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.86% عند مستوى 13133 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 879 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى 59 مليون جنيه، و74 مليون جنيه و6.2 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى 60.3 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه و67.5 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 54 سهما من إجمالى 186 متداولة، بينما هبط 109 وبقى 23 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، حيث هبط egx30 بـ0.76% عند 13742 نقطة.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات 231 مليون جنيه الأسبوع الماضي، وسط حصة من التعاملات نسبتها 15.55%، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 84.54 مليون جنيه، بنسبة 9% من التعاملات، وكان نصيب المصريين من التعاملات 75.42%.

