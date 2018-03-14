هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 16884 نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.19% عند مستوى 899نقطة. كما هبط المؤشر &la

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 16884 نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.19% عند مستوى 899نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% عند مستوى 2267 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.35% عند مستوى 2836 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.27% عند مستوى 16716نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية و العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.1 مليون جنيه و 132.6 مليون جنيه و39.7 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 84.4 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه و81.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 41 سهم من إجمالى 187سهما متداولا،بينما هبط 119 وبقى 27 دون تغير.