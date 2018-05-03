هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عز الديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 1.87% عند مستوى 17832 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.83% عند مستوى 878 نقطة، كما هبط المؤشر "EGX100" ا

رجب عز الدين





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.87% عند مستوى 17832 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.83% عند مستوى 878 نقطة، كما هبط المؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% عند مستوى 2293 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX50” بنسبة 1.44% عند مستوى 3025 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 20.6% عند مستوى 17819نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط، حوالى 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 11.4 مليون جنيه و87.4 مليون جنيه و80.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 32.3 مليون جنيه و131.2مليون جنيه و16.2 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 39 سهمًا من إجمالى 188 سهمًا متداولًا، بينما هبط 116، وبقي 33 دون تغير.