هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99 % عند مستوى 17460نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% عند مستوى 861نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100&r

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99 % عند مستوى 17460نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% عند مستوى 861نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.99% عند مستوى 2225 نقطة.

بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.16% عند مستوى 2960نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.72% عند مستوى 17666نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.8 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 307مليون جنيه و28 مليون جنيه و3.7 مليون جنيه و16.9مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 255.8 مليون جنيه، و99.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 24 سهما من إجمالى 188سهما متداولا،بينما هبط 133 وبقى 24 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.66 % عند مستوى 17814نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 873نقطة.

