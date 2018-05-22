هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73 % عند مستوى 16657نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 859نقطة، كما تراجع المؤشر «EGX100»الأوسع

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73 % عند مستوى 16657نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 859نقطة، كما تراجع المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% عند مستوى 2188 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.45% عند مستوى 2901 نقطة، فى حين انخفض نظيره العشرينى بنسبة 1.06% عند مستوى 17000نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.3 مليون جنيه و68.8 مليون و79 مليون على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين للشراء بقيم تداولات قيمتها 13 مليون جنيه 99.6 مليون و37.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 46 سهما من إجمالى 183سهما متداولا،بينما هبط 101 وبقى 36 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الاثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16780نقطة،بينما صعد egx70 بنسبة 0.79% عند مستوى 860 نقطة.