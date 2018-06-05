هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء 5يونيو

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.33 % عند مستوى 16022نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.57% عند مستوى 818 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»ال

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.33 % عند مستوى 16022نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.57% عند مستوى 818 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.65% عند مستوى 2085 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.20% عند مستوى 2735 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.40% عند مستوى 16051نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 817 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات العريبة والأفراد المصريين للبيع بقيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه ومليون جنيه 49.4 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13.6 مليون جنيه و34 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 14 سهما من إجمالى 174سهما متداولا، بينما هبط 134 وبقى 26 دون تغير.