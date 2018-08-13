هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الاثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والاجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 15521 نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة. كما هبط المؤشر «EGX100

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والاجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 15521 نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.77 % عند مستوى 1924نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.97% عند مستوى 2553نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 2.11% عند مستوى 15273نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 703 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 20.6 مليون جنيه و6.6 مليون جنيه و8.4 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 17مليون جنيه و5.5 مليون جنيه و8.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 15 سهم من إجمالى 133 سهما متداولا،بينما هبط 133 وبقى 30 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.17% عند مستوى 15738نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 750 نقطة.