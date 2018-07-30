هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15297 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 740…



رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15297 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % عند مستوى 1915 نقطة،كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.94% عند مستوى 2546 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 1.01% عند مستوى 15129 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 528 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 21.8 مليون جنيه و14.1 مليون جنيه و2.2 مليون جنيه و3.2 مليون جنيه و5.2 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 46.7 مليون جنيه .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 32 سهم من إجمالى 173 سهما متداولا،بينما هبط 101 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 15378 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.04% عند مستوى 742 نقطة.