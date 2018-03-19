هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الاثنين

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57 % عند مستوى 17172 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى …

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57 % عند مستوى 17172 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 888 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% عند مستوى 2266 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.36% عند مستوى 2863 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.54% عند مستوى 17000نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 616 ألف جنيه و 13 مليون جنيه و36.3مليون جنيه و16.8 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الاجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 53.8 مليون جنيه و12.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 34 سهم من إجمالى 120 سهما متداولا،بينما هبط 186 وبقى 32 دون تغير.