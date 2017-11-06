هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الإثنين

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.78% عند مستوى 14072نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1.13 % عند مستوى 775 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.71% عند1752 نقطة،وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.80% عند مستوى2476نقطة،وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.78% عند مستوى 13348نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 46.1 مليون جنيه و37.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات 20.4مليون جنيه و9.8 مليون جنيه و10.8مليون جنيه و42.9 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 57سهم من إجمالى 190سهما متداولا،بينما هبط 119 وبقى 14 دون تغير.



وأرسلت خمس شركات مدرجة بيانات للبورصة للرد على مدى تأثرها بما يجرى فى المملكة العربية السعودية مؤخرا وتوقيف رجل الأعمال السعودى صالح كامل وأبنائه ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم .



وقالت شركات الملتقى العربى للاستثمارإن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستقل عن المساهمين السعوديين وتتبع معايير الحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.



وألقت المملكة العربية السعودية القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين فى اطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد، وشملت الحملة 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين جرى احتجازهم في وقت مبكر من صباح الأحد كما شملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين .



وقال بنك البركة مصر إن الشيخ صالح كامل ليس من أعضاء مجلس إدارة البنك وليس له علاقة مباشرة بصفيته الشخصية فى هيكل الملكية . كما أرسلت شركات الاسماعيلية مصر للدواجن ، والاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية ،العربية للصناعات الهندسية ،بيانات بنفس المضمون.



وتستحوذ شركات تابعة لرجل الأعمال صالح كامل على حصص الأغلبية فى الشركات المذكورة وتشارك ابنته هديل صالح عبد الله كامل فى مجالس إداراتها باستثناء بنك البركة –مصر.



