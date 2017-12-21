هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.09% عند مستوى 14668 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.64% عند مستوى 825 نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.18% عند مستوى 1943نقطة، بينما هبط الخمسينى بنحو 0.77% عند 2546 نقطة وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.27% عند مستوى 14446 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 946 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 187.1مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 91.1 مليون جنيه و39.1 مليون جنيه و320 ألف جنيه و21 مليون جنيه و35.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 43 سهما من إجمالى 183 سهما متداولا، بينما هبط 117 سهما وبقى 23 دون تغير.



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 14682 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% عند مستوى 830 نقطة.