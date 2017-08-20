هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأحد

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 13026 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% ليصل إلى 682نقطة، والمؤشر «EGX100&

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 13026 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% ليصل إلى 682نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.64% عند مستوى 1547 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.36% عند مستوى 2024 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد هبط بنسبة 0.78% عند مستوى 11658 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 387 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 14.5 مليون جنيه، و10.9 مليون جنيه، و2.6على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات قدرها 13.4 مليون جنيه، و8.5 مليون جنيه، و6.1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمرعلى معظم الأسهم المتداولة، وصعد 30 سهمًا من إجمالى 185 سهماً متداولاً، بينما هبط 125 وبقى 30 دون تغير.