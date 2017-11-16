هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع

رجب عز الدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.27% عند 13847 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.69% عند 763 نقطة، وتراجع اﻷوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 0.78 % عند 1731 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 0.91% عند 2445 نقطة، وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.96% عند 13360 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 909 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى 101.2 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية و العربية للشراء بصافى 6.9 مليون جنيه، 18.7مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه و18.6 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 44 سهما من إجمالى 192سهما متداولا، و هبط 123 وبقى 25 دون تغير.



وأغلق المؤشر الرئيسى أمس الأربعاء، على هبوط بنسبة 0.76% عند 14025 نقطة بسبب كسر سهم التجاري الدولي” CIB ” صاحب الوزن النسبي اﻷكبر، مستوى الدعم عند 75 جنيهًا، مما أدى إلى ظهور عمليات بيعية من قِبل اﻷجانب.



فيما أغلق مؤشر “EGX70 ” على صعود طفيف 0.04% عند 763 نقطة، وتراجع “EGX100 ” بـ 0.05% عند 1745 نقطة، ونظيره متساوي اﻷوزان 0.09% عند 2468 نقطة.



