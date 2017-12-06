هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأربعاء

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.هبط egx30 بنسبة 0.80% عند مستوى 14345 نقطة، بينما هبطegx70 بنسبة 0.97 % عند مستوى 773 نقطة، كما هبط EGX100، اﻷوسع نطاقًا، بنسبة 0.73% عند 1816 نقطة، وكذلك نظير



رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

هبط egx30 بنسبة 0.80% عند مستوى 14345 نقطة، بينما هبطegx70 بنسبة 0.97 % عند مستوى 773 نقطة، كما هبط EGX100، اﻷوسع نطاقًا، بنسبة 0.73% عند 1816 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.63% عند 2506 نقطة، بينما هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.43% عند مستوى 14027 نقطة.

بلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.1 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 92.7 مليون جنيه، و6.8 مليون جنيه، و6.9 مليون جنيه، و3.6 مليون جنيه، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 30.2 مليون جنيه، و79.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، بصعود 39 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، وهبوط 123 سهما، وبقى 25 سهما دون تغيير.

