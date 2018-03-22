هبوط جماعى طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع

رجب عز الديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.48% عند مستوى 17064 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.29% عند مستوى 878 نقطة، كما هبط ا

رجب عز الدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.48% عند مستوى 17064 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.29% عند مستوى 878 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% عند مستوى 2251 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.41% عند مستوى 2877 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.50% عند مستوى 17128 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 136.4 مليون جنيه و622 ألف جنيه و18.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 83.5 مليون جنيه و5 ملايين جنيه و2.7 مليون جنيه و69 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 56 سهمًا من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 102وبقى 27 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أدء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 17147 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.65% عند مستوى 880 نقطة.