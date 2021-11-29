هبوط جديد يصيب الليرة التركية .. وخبراء يطالبون برفع الفائدة لتفادى أزمة اقتصادية

هبطت الليرة التركية ما يزيد عن 4% أمام الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة اليوم الاثنين، لتقترب من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي عندما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تمسكه بسياسته بتقليص أسعار الفائدة ، رغم انتقادات واسعة النطاق لسياسة التخفيض، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت الليرة التركية حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 ، وذلك من إغلاق عند 12.25 يوم الجمعة. وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماما مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.

الليرة التركية تهبط لمستويات قياسية

وسجلت الليرة التركية الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45 بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15% ، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20 %.

وجاء الهبوط بعد يوم من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة مثيرة للجدل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، والتعهد بمواصلة ما أسماه “حرب الاستقلال الاقتصادية” في البلاد.

وسجلت العملة التركية ما يزيد قليلا عن 13 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتعافى بشكل طفيف لتصل إلى 11 مقابل الدولار.

ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة منذ سبتمبر

ودفع أردوغان البنك المركزي التركي إلى إجراء ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة منذ سبتمبر.

ولكن تم إلقاء اللوم على هذا القرار في زيادة التضخم الذي وصل الآن إلى 20%.

الليرة التركية تفقد نحو نصف قيمتها هذا العام

وخسرت الليرة التركية 45% من قيمتها هذا العام، مما يجعلها أسوأ العملات أداء في العالم، ما أفقد المستثمرين الثقة.

رغم ذلك، تعهد أردوغان بالالتزام بسياساته الإثنين الماضى، بحجة أن أسعار الفائدة المرتفعة لن تخفض التضخم، وهي وجهة نظر كررها لسنوات.

وقال عقب اجتماع لمجلس الوزراء “أرفض السياسات التي من شأنها أن تجعل بلادنا تنكمش وتضعف، وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر”.

ويقول الرئيس وحلفاؤه بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستعزز الصادرات التركية والاستثمار والوظائف. لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن تخفيض أسعار الفائدة قرار متهور.

ودعا نائب محافظ البنك المركزي السابق سميح تومن، الذي أقاله الرئيس الشهر الماضي ضمن تغيير في القيادة، إلى العودة إلى السياسات التي تحمي قيمة الليرة.

وقال على تويتر “يجب التخلي على الفور عن هذه التجربة غير العقلانية التي ليس لها فرصة للنجاح، ويجب أن نعود إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية وازدهار الشعب التركي”.

حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يفقد الدعم

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يفقد الدعم بسبب الوضع، وطالب سياسيون معارضون بإجراء انتخابات مبكرة.

ومع ذلك، فهو يحظى بدعم حزبه وحلفاء آخرين في البرلمان التركي.

وكان انخفاض الثلاثاء الماضى هو الأسوأ لليرة منذ ذروة أزمة العملة في 2018 التي أدت إلى ركود حاد، وجلبت ثلاث سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم.

محللون: هناك حاجة إلى رفع الفائدة لتجنب أزمة اقتصادية أعمق

ويقول محللون إن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا لتجنب أزمة اقتصادية أعمق.

ويتوقع بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال ارتفاع أسعار الفائدة إلى حوالى 19% بنهاية الربع الأول من عام 2022. وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة القياسي في البلاد 15%.

وقال إيلان سولوت، المحلل في شؤون استراتيجيات السوق العالمي في “براون براذرز هاريمان”، إن أردوغان من المرجح أن ينتظر حتى “نقطة الانهيار” قبل أن يعكس مساره.

وقال سولوت لوكالة رويترز “في الوقت الحالي، يبدو أن السكان المحليين راضون عن الاحتفاظ بدولاراتهم في النظام المحلي. إذا بدأوا في نقل الأموال في مكان آخر، إلى ألمانيا، إلى النمسا، فهذه قصة أخرى”.

وأضاف “في هذه المرحلة نتحدث عن ضوابط رأس المال. لا توجد احتياطيات كافية بالدولار، ولا توجد دولارات كافية في النظام للتعامل مع ذلك”.