هبوط جديد فى أسعار الدواجن.. واستقرار الأسماك

أحمد اللاهونى شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا جديدًا اليوم، بالسوق المحلية، لتسجل 30 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 32 أمس، و34 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة ا

أحمد اللاهونى

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا جديدًا اليوم، بالسوق المحلية، لتسجل 30 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 32 أمس، و34 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.

وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 23 جنيها لكيلو البلطى، المكرونة عند 80 جنيها، وتراوحت أسعار البورى بين 35 و40، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.