هبوط بورصة مسقط الأحد وصعود بورصات الخليج

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة مسقط .

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، بنسبة 0.11% رابحاً 0.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8588.17 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% رابحاً 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2324.68 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحاً 21.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4934.728 نقطة.

وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.45% رابحاً 6.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.54 نقطة.

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% خاسراً 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.620 نقطة.

وذلك في أول جلسة تداول بعد إجازة العيد الوطني الخمسين.

صعود بورصة السعودية

وصعد 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.66%.

وتراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.19%.

وقفز 102 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أبومعطي” بنسبة 9.97%.

وتراجع 83 سهماً على رأسها سهم “العمران” بنسبة 4.40%.

وتصدر سهم “الأسماك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 594.3 مليون ريال سعودي.

وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%.

وتراجع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.55%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.06%.

وتراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.57%.

وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.4 مليون ورقة بقيمة 31.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.52% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.01%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.56%.

وتراجع سهمي شركة ناس، بنك البحرين الوطني بنسبة 9.30%، 0.32%، على التوالي.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 13.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5540.57 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات على رأسها العقار بنسبة 0.83%.

وتراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.31%.

وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.80%.

وتصدر سهم شركة الشعبية الصناعية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.98%.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.55%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.81%.

وتراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.83%.

وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 82.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.69%.

هبوط بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% خاسراً 15.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.620 نقطة.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم “العنقاء للطاقة” بنسبة 1.85%.

وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم “بنك ظفار” بنسبة 3.77%.

وتصدر سهم “أريدو” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 95.2 ألف ريال عماني.