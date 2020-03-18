هبوط النفط لأدنى مستوى في 17 عامًا بفعل مخاوف ركود عالمي بسبب «كورونا»

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى في نحو 17 عاما نتيجة مخاوف متزايدة حيال سقوط الاقتصاد العالمي في بئر الركود ليعصف بالطلب على الخام، وذلك في ظل تصاعد إجراءات حظر السفر والنقل في العديد من الدول المصابة بعدوى فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي النفط تسليم شهر أبريل بنسبة 2.8% ليصل إلى 26.20 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى لها منذ شهر مايو عام 2003 وقت انتشار وباء «سارس»، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.39% ليصل إلى 28.33 دولار للبرميل.

وبحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية على الرغم الخطوات غير المسبوقة التي يتخذها قادة العالم من أجل حماية الاقتصادات من الانهيار أمام فيروس “كورونا”، إلا أن التهاوي في معدلات الطلب على الخام الناجمة عن حظر السفر بجانب انهيار تحالف أوبك + الهادف إلى خفض الإنتاج لمواجهة ضعف الطلب جميعها عوامل تضغط على الأسعار وتبقيها عند مستويات مخفضة قياسية.

ونقلت «بلومبرج» عن ستفين إينز، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة “أكسي” قوله:”اعتقد بأننا لم نبلغ بعد مرحلة انهيار الطلب العالمي على النفط، إلا أن استمرار تفشي المرض وتفاقم الأزمة لاسيما داخل الولايات المتحدة قد يصبح كابوسًا للمستثمرين، مرجحًا أن تهبط أسعار الخام لما بين 18 دولارًا إلى 20 دولارًا للبرميل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس عن طرح حزمة تحفيز نقدي بقيمة تريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين.