طاقة

هبوط النفط لأدنى مستوى في 17 عامًا بفعل مخاوف ركود عالمي بسبب «كورونا»

بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي النفط تسليم شهر أبريل بنسبة 2.8%
المال - خاص 11:18 ص, الأربعاء, 18 مارس 20 11:18 ص, الأربعاء, 18 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى في نحو 17 عاما نتيجة مخاوف متزايدة حيال سقوط الاقتصاد العالمي في بئر الركود ليعصف بالطلب على الخام، وذلك في ظل تصاعد إجراءات حظر السفر والنقل في العديد من الدول المصابة بعدوى فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي النفط تسليم شهر أبريل بنسبة 2.8% ليصل إلى 26.20 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى لها منذ شهر مايو عام 2003 وقت انتشار وباء «سارس»، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.39% ليصل إلى 28.33 دولار للبرميل.

وبحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية على الرغم الخطوات غير المسبوقة التي يتخذها قادة العالم من أجل حماية الاقتصادات من الانهيار أمام فيروس “كورونا”، إلا أن التهاوي في معدلات الطلب على الخام الناجمة عن حظر السفر بجانب انهيار تحالف أوبك + الهادف إلى خفض الإنتاج لمواجهة ضعف الطلب جميعها عوامل تضغط على الأسعار وتبقيها عند مستويات مخفضة قياسية.

ونقلت «بلومبرج» عن ستفين إينز، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة “أكسي” قوله:”اعتقد بأننا لم نبلغ بعد مرحلة انهيار الطلب العالمي على النفط، إلا أن استمرار تفشي المرض وتفاقم الأزمة لاسيما داخل الولايات المتحدة قد يصبح كابوسًا للمستثمرين، مرجحًا أن تهبط أسعار الخام لما بين 18 دولارًا إلى 20 دولارًا للبرميل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس عن طرح حزمة تحفيز نقدي بقيمة تريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

إيرادات النفط العراقي تتجاوز 5 مليارات دولار خلال فبراير

المال - خاص 2:06 ص, الأثنين, 2 مارس 20

النفط يغلق متباينا وسط ضغوط من تفاقم التوترات بين أمريكا والصين

مصطفى الجُدي 1:33 ص, الجمعة, 29 نوفمبر 19

أسعار النفط تواصل ارتفاعها رغم توقعات ضعف الطلب

مصطفى الجُدي 1:47 ص, الجمعة, 25 أكتوبر 19

زيادة مرتقبة فى إنتاج مصر من البترول الخام والمتكثفات

نسمة بيومي 7:17 ص, الأثنين, 7 أكتوبر 19

النفط يغلق بلا تغيير بعد اقترابه من أدنى مستوياته خلال شهرين

مصطفى الجُدي 1:46 ص, الجمعة, 4 أكتوبر 19

السعودية تعلن عودة إمدادات النفط بكامل طاقتها بعد هجوم أرامكو

عمر سالم 9:54 م, الثلاثاء, 17 سبتمبر 19